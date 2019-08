Intossicazione alimentare: 19 persone ricoverate al Sant'Andrea

Sono stati in tutto 19 i pazienti ricoverati all’ospedale Sant'Andrea di Vercelli a seguito di un'intossicazione alimentare che, nella giornata di venerdì, ha coinvolto i 70 dipendenti di una ditta di San Giorgio, alla periferia di Casale. Al momento dell’accesso la sintomatologia era comune a tutti: vomito e diarrea; alcuni anche febbre.

Una situazione di afflusso straordinario, nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino: considerata l’entità della sintomatologia e la disidratazione già evidente in alcuni pazienti si è ritenuto di trattenerli per controllare la ripresa dell’equilibrio idroelettrolitico.



"Per la gestione di questo maxi afflusso - si legge in una nota dell'Asl - è stata utilizzata l’area day surgery dove sono stati ricoverate, sotto la gestione del reparto di malattie infettive, 12 persone: 8 uomini e 4 donne. Nella mattinata di oggi potrebbero esserci già alcune dimissioni. Sei i pazienti rimasti in osservazione breve in pronto soccorso dove già a partire dalle 21 di ieri sera, venerdì 30 agosto, la situazione dei pazienti in attesa era tornata alla normalità".



L'evento imprevisto e improvviso ha visto tutto il personale impegnato per fronteggiare al meglio l’emergenza. Il servizio è stato potenziato con medici e infermieri e operatori socio sanitari.



"I pazienti che risultano ancora ricoverati sono stabili e non sono in pericolo di vita - concludono dall'Asl -. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, anche ai pazienti che hanno aspettato un po' di più in pronto soccorso".

Intanto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per capire l'orgine dell'intossicazione: i piatti campione della mensa aziendale, appaltata a una ditta esterna specializzata, sono stati sequestrati per essere analizzati.