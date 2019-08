Trino, addio al papà di Roberto Rosso

Mondo politico trinese in lutto per la morte di Giuseppe Rosso, classe 1933, papà di Roberto Rosso, esponente di spicco di Forza Italia prima e ora di Fratelli d'Italia, più volte parlamentare e sottosegretario al Lavoro e, attualmente, assessore regionale (dopo essere stato per un anno e mezzo vicesindaco di Trino).

Ex dirigente della Banca Nazionale dell’Agricoltura, Giuseppe Rosso era molto noto a Trino: tra i primi a porgere le condoglianze, il sindaco Daniele Pane e i rappresentanti della giunta cittadina.

Giuseppe Rosso era vedovo da una decina d'anni: il rosario sarà recitato sabato alle 18,45 alla chiesa del Sacro Cuore mentre il funerale si svolgerà lunedì alle 15 nella parrocchia di San Bartolomeo.