Leri, non c'è fine agli sfregi

Non c'è pace per il borgo di Leri Cavour, storico insediamento appartenuto alla famiglia Cavour e al politico mente dell'Unità d'Italia. Le immagini pubblicate su Facebook dal fotografo Roberto Zanero raccontano l'ultimo sfregio alla tenuta del conte: murales realizzati e "firmati" a imbrattare uno dei muri del piccolo borgo.

Da tempo, e purtroppo invano, i trinesi che amano Leri sono alla ricerca di una soluzione e dei fondi necessari per salvare lo storico borgo, per molti anni proprietà dell'Enel e ora passato al Comune di Trino. Ma battaglia contro il degrado, purtroppo sembra persa in partenza e accomuna molti degli antichi insediamenti delle Grange vercellesi oggi abbandonati. Tra i molti commenti che accompagnano la foto di Zanero, infatti, ci sono quelli di chi sottolinea come lo stesso destino di Leri tocchi anche alla Madonna delle Vigne altro luogo storico e amato dagli appassionati del territorio.

Tra quanti non accettano gli atti vandalici né che il degrado distrugga la tenuta, c'è il sindaco di Trino, Daniele Pane, che sabato mattina illustrerà alla stampa le azioni che intende avviare per il rilancio del borgo.