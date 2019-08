Hockey Vercelli scalda i motori: la formazione nata in estate e che disputerà il campionato si serie B si preprara alla presentazione ufficiale di giocatori e divisa.

La presentazione ufficiale della squadra è in programma il 21 settembre, nell'ambito della Festa dello Sport, ma già mercoledì 11 settembre, alle 18,30 i tifosi e gli appassionati avranno la possiibilità di incontrare i giocatori e lo staff tecnico recandosi al truck che verrà posizionato in piazza Paietta in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà.

Intanto è stata ufficializzata anche divisa: la maglietta ufficiale è bianca a strisce verticali giallo - verdi, mentre la seconda tenuta sarà identica ma a sfondo nero. A breve verrà comunicato anche il calendario della preparazione atletica.