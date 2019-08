"Benso Positivo", serata a tutta musica in piazza Cavour

Serata di fine estate, in piazza Cavour, con aperitivi, musica e silent disco.

Organizzata dall'ammministrazione comunale, "Benso Positivo", questo il nome scelto per la manifestazione, prende il via alle 18 di venerdì 30 agosto: "completiaamo la rassegna estiva 2019 con uno spettacolo musicale di disc jockey dedicato ai giovani - si legge in una nota dell'assessore allo Sport, Eventi e Manifestazioni, Mimmo Sabatino -: in piazza Cavour, dalle ore 18 alle 23, si potranno gustare aperitivi e ascoltare musica, dalle 23 all'una la serata proseguirà con la Silent Disco". Divertimento senza creare problemi a chi vuole riposare, dunque.

"Per la serata - conclude Sabatino - al fine di favorire un migliore servizio ai fruitori, sarà consentito l’ampliamento dell’area dei dehors in piazza Cavour, per un massimo del 25% dello spazio".