Zenzero in polvere a rischio salmonella: marca e lotto da non consumare

Rischio microbiologico per salmonella. Questo il motivo che ha spinto il ministero della Salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di zenzero in polvere a marchio Lucrom per la presenza di Salmonella. Il prodotto interessato è venduto n confezioni da circa 60grammi, con il numero di lotto L 2275 e scadenza minima del 31-12-221. Lo zenzero richiamato è stato prodotto in provincia di Monza e Brianza da Lucrom Snc di Silvia e Fabrizio Lucini, nello stabilimento di via Concordia n° 41 a Renate. A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.