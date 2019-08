Malesseri tra i dipendenti di una ditta: si sospetta un'intossicazione alimentare

Si sospetta un'intossicazione alimentare per un gruppo di dipendenti di una ditta di San Giorgio, centro alla periferia di Casale Monferrato, che hanno accusato malori nel pomeriggio di venerdì. Una ventina le persone coinvolte.

All'azienda Bobst sono dovute dunque intervenire diverse ambulanze del 118 per soccorrere le persone che si sono sentite male. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Casale e dei Nas di Alessandria: per fortuna i dipendenti coinvolti non sarebbero in condizioni preoccupanti. Gli accertamenti sono in corso.