Bottiglietta obbligatoria per chi va a spasso con il cane

Con un'ordinanza pubblicata venerdì mattina, l'amministrazione comunale di Borgosesia prende provvedimenti a tutela del decoro e della pulizia di edifici pubblici e privati imponendo ai proprietari di cani di munirsi di una bottiglietta d'acqua per lavare i muri sporchi di pipì.

"Negli ultimi mesi - spiega l'assessore Eleonora Guida presentando in provvedimento con un post - purtroppo è andata ad intensificarsi la situazione di disagio, creata dalle deiezioni liquide dei cani su proprietà privata e pubbliche, ma soprattutto private in affaccio su suolo pubblico. Ciò ha fatto si, in molteplici casi, che il privato provasse a trovare una soluzione autonomamente, spargendo sul terreno soluzioni naturali o addirittura chimiche, anche potenzialmente pericolose per animali e persone".

Così, per evitare conseguenze peggiori, il Comune ha deciso di intervenire: l'ordinanza prevede l’obbligo di detenzione oltre che dei sacchettini igienici, anche della bottiglietta d’acqua, per evitare l'effetto latrina.

Il provvedimento è anche a tutela della salute degli animali "Mi preoccupa molto il cittadino che stufo delle pipì dei cani, tenti di impedirne il passaggio con polveri tossiche e nocive sparse sul terreno, ma ancor di più mi preoccupa chi permette al proprio cane di urinare sulle vetrine dei negozi o sugli usci di case private, fregandosene delle conseguenze".