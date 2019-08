In rianimazione dopo una caduta di 30 metri: settimana nera per i cercatori di funghi

Continua il periodo nero per i cercatori di funghi. Dopo l'incidente mortale costato la vita, nella serata di giovedì, a Enzo Poletti, 66enne valsesiano, istruttore di sci, che ha perso la vita tra Mollia e Campertogno, la giornata di venerdì si apre con un nuovo, drammatico incidente.

Il 118 è nuovamente dovuto intervenire per soccorre un uomo, sulla sessantina, scivolato in un dirupo nella zona di Boccioleto. Anche in questo caso il ferito era uscito per cercare funghi: scivolando per una trentina di metri si è procurato gravi lesioni.

Recuperato e stabilizzato è stato portato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara, dove è stato ricoverato in codice rosso: attualmente si trova in rianimazione e le due condizioni sono gravi.