Investito da un'auto, pensionato in coma

E' ricoverato a Novara, in coma farmacologico, Nevio Boniolo, pensionato 78enne di Caresana, coinvolto in un incidente sulla Provinciale 19 che collega Caresana e Langosco.

L'uomo, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto proveniente da Vercelli: per l'impatto è stato sbalzato nel fosso a lato della carreggiata, riportando fratture e un ematoma cerebrale. Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Vercelli e poi al Maggiore della Carità di Novara dove è ricoverato in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili,