Incidente in autostrada: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla A26, all'altezza del casello di Vercelli Est, in direzione Gravellona Toce. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno soccorso le persone coinvolte trasportando i feriti, due in codice verde e uno in codice giallo (trasportato all'ospedale di Novara).