Cercatore di funghi precipita e muore in Val Soana

Mattinata tragica in Val Soana, in comune di Ingria: F.S. 66enne di Rivarolo in compagnia di un amico era in cerca di funghi in località Monbianco quando, probabilmente a causa di un malore, è precipitato per alcuni metri in un terreno assai impervio. L'amico è accorso in suo aiuto ed immediatamente ha allertato la centrale 112. L'intervento della squadra dei Volontari della Stazione di Valprato Soana, della XII Delegazione Canavesana del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, purtroppo ha solo potuto constatare il decesso.

Le operazioni di recupero dello sventurato si sono subito rivelate complesse per la fitta vegetazione e per la presenza in zona di due linee di fili a sbalzo, di servizio ai residenti, che limitano l'accesso all'elicottero. La salma, dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e con l'ausilio dei Carabinieri della Stazione di Ronco Canavese, è stata portata per circa duecento metri nel bosco, fino ad una radura, che ha consentito all'elicottero di calare il verricello e di recuperarla.