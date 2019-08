Malore fatale per una bidella di 57 anni

E' morta a 57 anni, a causa di un malore che l'ha colta nell'abitazione di via Giordano in cui viveva da sola, Emilia Bianco, borgosesiana che aveva lavorato in varie scuole come bidella. Il decesso è stato scoperto ad alcuni giorni di distanza dai vigili del fuoco, allertati dai familiari e dai vicini che non avevano più incontrato la donna.

Bianco, che si era diplomata odontotecnico all'Ipsia Lombardi di Vercelli, aveva lavorato per anni in uno studio, prima di diventare collaboratrice scolastica, prestando servizio in vari istituti del territorio valsesiano.

Lascia la figlia Francesca, i nipoti Christian, Ninfa e Alessio, e la zia Gianna. Nei giorni scorsi si sono svolti i funerali.