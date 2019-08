Scomparso un cercatore di funghi

E' andato in cerca di funghi e non ha più dato sue notizie: dalle 16 di giovedì, squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e dei distaccamenti volontari di Alagna e Cravagliana sono impegnate a Mollia, in frazione Grampa, per la ricerca di un uomo di 66 anni, uscito a cercare funghi, che risulta disperso dalla tarda mattinata.

Sul posto stanno intervenendo anche Drago 55, l'elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo volo di Torino ed il nucleo cinofilo, oltre alle squadre del Soccorso Alpino. L'obiettivo, nautralmente, è di ritrovare l'uomo prima del calar della notte. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO