Cade in un dirupo, morto 66enne

Si sono concluse, purtroppo tragicamente, le ricerche dell'uomo di 66 anni, scomparso da questa mattina nei boschi sopra Mollia. Intorno alle 19 il personale dei Vigili del Fuoco di Drago 55, l'elicottero a supporto, ha individuato in una scarpata il corpo della persona dispersa. Il personale SAF in equipaggio, è stato verricellato nel dirupo, area molto impervia, per effettuare le operazioni di recupero della salma. Le operazioni sono tutt'ora in corso.