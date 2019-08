Al via la Sagra della Rana

Taglio nel nastro alle 18,45 di giovedì, per la Sagra della rana organizzata al Rione Cappuccini. Giunta alla 43° edizione, si svolgerà al Parco Baden Powell, organizzata dal Comitato Folckloristico e Carnevalesco del rione.l

In omaggio alla tradizione di ranatè del rione, il menù della sagra ogni anno delizia i palati grazie a piatti come: rane fritte, rane con peperonata e polenta, frittata di rane, patatine fritte, salame sotto grasso, lingua in salsa verde, cotoletta in carpione, panissa, agnolotti (burro e salvia o ragù), pasta al pomodoro, fritto misto di pesce, calamari fritti, milanese di tacchino, verdure grigliate, insalata di fagioli, formaggi, tartufatina, crostatina alla frutta.

Tutte le sere sono previste giostre e attrazioni per bambini, il banco di beneficenza pro opere parrocchiali e serate musicali. Giovedì alle ore 21.30 serata danzante con "Alex Tosi, venerdì c'è l'"Orchestra Alex Cabrio, sabato la serata danzante con "Time Travel" (preceduta dalla dimostrazione della palestra "Dream Fit"), e domenica "Paola Damì band".

Venerdì alle 18 è in programma il torneo di calcio "Trofeo La Rana" al campo sportivo Castigliano; sabato alle 14 la gara ciclistica "XXVI Trofeo Mario Marcone" e alle 17 il torneo di calcio "Trofeo Bebo Gugino" al campo sportivo Castigliano. Infine domenica alle ore 10.30 messa al parco, pranzo e pomeriggio di animazione per bambini.