Si chiude un manoscritto, si apre una birra

Ci sono ancora cinque posti per la serata "Saperi e sapori" in programma giovedì 29 agosto, alle 21, al Museo del Tesoro del Duomo: torna l'ormai consueto connubio estivo tra manoscritti medievali e birre artigianali.

"Quest'anno, per rinfrescare i vostri palati e stuzzicare la vostra curiosità, abbiamo scelto il Birrificio Artigianale Dr. Barbanera di Cavallirio", spiegano gli organizzatori della serata. Il programma è collaudato: ogni anno vengono raccontati libri diversi tra quelli conservati nella biblioteca capitolare, scelti accoppiando le caratteristiche dei codici con quelle delle birre degustate.

"Per l'edizione 2019, una piccola variazione: vi racconteremo i manoscritti partendo dalle storie di postillatori, studiosi, personaggi leggendari e custodi del sapere e dell'arte. Il tutto, seguendo l'esempio del birrificio che ha per icona il Dr. Barbanera. Ogni libro infatti è un unicum, non solo dal punto di vista materiale, essendo realizzato a mano in uno scriptorium medievale, ma anche dal punto di vista delle storie che può narrare".

Realizzato in collaborazione con la il Birrificio Artigianale Dr. Barbanera e grazie al contributo dell'Arcidiocesi di Vercelli e Fondazione CRV, la serata è su prenotazione: per gli ultimi posti è possibile inviare una mail a info@tesorodelduomovc.it oppure telefonare allo 0161 51650: ingresso intero 15 euro; 12 con Abbonamento Musei Torino Piemonte.