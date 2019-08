Gruppo di preghiera San Pio: le nuove iniziative

Il nuovo direttivo del Gruppo di Preghiera San Pio da Pietrelcina - Tronzano Vercellese, fondato nel 1984 dalla defunta maestra Mariuccia Bertecco, nel primo anniversario deii’elezione ringrazia i devoti di Padre Pio e del Beato don Giacomo Abbondo di Salomino - Tronzano, per la numerosa partecipazione alla recita del Rosario che viene pregato ogni primo giovedì del mese nella chiesetta di San Martino di via Garibaldi. Nel 51° anniversario della morte ricorderemo San Pio con una messa celebrata dall’assistente spirituale e parroco, don Guido Bobba, il 23 settembre ‘19. Per questo nuovo fervore si ringraziano il reverndo parroco per la disponibilità, il monsignor Mario Capellino per la generosa opera prestata nella recita del Rosario, i signori Giacomina e Roberto Cattaneo devoti manutentori di San Martino, il Gruppo Caritas Sempre Pronti e non per ultimo il membro del “Centro Internazionale Gruppi di Preghiera San Pio da Pietrelcina” di San Giovanni Rotondo, Stefano Cavagnetto per la fattiva collaborazione. Invitiamo tutti all’appuntamento di giovedì 5 settembre sempre alle 20,30 per la recita del Rosario con la lettura di brevi ricordi della vita di Padre Pio o di Don Abbondo presso chiesetta “San Martin”.