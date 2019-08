Cercatrice di funghi cade in un dirupo: salvataggio reso difficile dal maltempo

E' durato alcune ore un intervento dei tecnici valsesiani del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Piode. Intorno alle 11.45 di mercoledì mattina i carabinieri hanno attivato le squadre di soccorritori per una chiamata proveniente da un gruppo di cercatori di funghi che avevano smarrito una loro componente. Dopo poco tempo la dispersa ha chiamato lei stessa i soccorsi ed è stata messa in contatto con la Centrale Operativa che ha effettuato la localizzazione tramite sms locator. La donna era precipitata lungo un pendio impervio, superando anche alcuni salti rocciosi, e presentava un politrauma benché fosse cosciente. Grazie alle coordinate gps fornite dalla centrale, le squadre a terra hanno raggiunto la donna intorno alle 13. Le condizioni meteo infatti non consentivano l'invio dell'eliambulanza. Dopo aver stabilizzato la paziente e averla caricata in barella, è stato necessario il trasporto a valle in spalle dove la donna è stata consegnata all'autoambulanza intorno alle 15,30. Viste le condizioni dell'infortunata, l'equipaggio dell'ambulanza ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 che è riuscita ad arrivare grazie a un miglioramento del tempo. Hanno collaborato nell'intervento anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.