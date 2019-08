Ambulanza tampona un mezzo pesante, terribile schianto - le foto

Incidente, nella giornata di mercoledì, sull'autostrada A4 Torino - Milano, in direzione del capoluogo piemontese. Mentre percorreva l'autostrada transitando tra Cigliano e Rondissone, un'ambulanza della Croce Verde di Torino ha tamponato un autoarticolato.

Due persone sono rimaste ferite e incastrate nell'autolettiga: per estrarle sono intervenute squadre Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià e mezzi del 118: i feriti sono stati trasportati, una in codice verde e in codice giallo, in ospedale a Chivasso. Per fortuna, dunque non sono in pericolo di vita. Terrificanti, invece, le immagini dell'incidente: l'ambulanza è del tutto distrutta.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute forze dell'ordine e personale sanitario del 118 che si è occupato dei feriti e i Vigili del Fuoco che stanno operando per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.