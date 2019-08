Pediatria, torna la targa in memoria di Vittorio Mero

È tornata a risplendere sulla porta di accesso alla stanza di degenza numero 5 della Pediatria dell'ospedale Sant’Andrea la targa in ricordo di Vittorio Mero, giovane calciatore vercellese, difensore del Brescia, scomparso prematuramente in un incidente nel 2002.

Martedì, in ospedale, c'è stata una piccola cerimonia alla presenza della mamma, per ricordare l'atleta vercellese. Già in passato la famiglia Mero aveva voluto onorare la memoria del figlio contribuendo all'arredo di una camera del reparto.

"Una donazione del Comitato Torneo Calcio d'Estate" si legge sulla targa che, nel reparto, ricorda a tutti che lo sport è amicizia e Vittorio Mero, nel corso della sua esistenza è sempre stato espressione di tutto ciò.

In una nota, l'Asl rigrazia la sua famiglia e il Comitato organizzatore del Torneo Calcio d'Estate di Vercelli per l'attenzione mostrata verso la pediatria.