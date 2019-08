Festa dello Sport: la macchina organizzativa è al lavoro

Confesercenti e associazioni sportive all'opera per l'organizzazione della Festa dello Sport, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre, con il sostegno del Comune di Vercelli e la collaborazione operativa del Coni.



Il programma prevede un week end ricchissimo di eventi che hanno l’obiettivo di promuovere lo sport e la salute.

Confesercenti, Assessorato allo Sport e Europe Direct del Comune di Vercelli e Coni, ringraziano l’Asl11 con il Progetto Dedalo, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Iren - Asm, Miur, Associazione Sportiva Rosa Blu Onlus, Associazioni sportive, centri fitness e wellness e scuole di danza che, a vario titolo, hanno già assicurato la loro presenza e partecipazione.



L’assessore allo Sport, Domenico Sabatino, sarà ad accogliere tutte le associazioni che vorranno collaborare alla migliore riuscita della due giorni.

A questo fine, è indetta una riunione che si terrà: martedì 3 settembre alle 15 nella sede di Confesercenti in via Szegoe 4.

"Tutte le associazioni sportive che sono interessate alla Festa dello Sport sono invitate a lal riunione - spiegano da Confesercenti -: per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione scrivendo a: g.miriamleone@gmail.com".