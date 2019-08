"Siamo tutti figli di Battisti": Tony Cicco & la sua Formula 3

E' la serata dedicata alla musica di Lucio Battisti alla Sagra d'la Panissa. Tony Cicco & la sua Formula 3 saranno sul palco, allestito nel cortile della palestra Mazzini, per il tributo al grande cantante scomparso 21 anni fa. Tony Cicco fu batterista della originale band Formula 3 che realmente accompagnò Battisti in tour nel 1970 e ‘71 e, nel concerto, propone brani della storica band italiana, le canzoni di Battisti e i successi della carriera solista.

Dal profilo Facebook della band, ecco un video che offre qualche anticipazione dello spettacolo,

Napoletano, 67 anni, batterista e cantante, Cicco inizia la carriera negli anni Sessanta. Nel 1969 con il chitarrista Alberto Radius e il tastierista Gabriele Lorenzi fonda la Formula 3, il gruppo che accompagnerà Lucio Battisti nelle venti date del suo unico tour. Dalla collaborazione con Battisti e Mogol nacquero anche alcuni brani molto noti, da “Eppur mi sono scordato di te” a “Io ritorno solo”. La Formula 3 originale non esiste più da 2013, quando le strade di Cicco e Radius si sono divise originando due band: sul palco della Sagra d'la Panissa, con Cicco, ci saranno Angelo Anastasio (chitarra) Ciro Di Bitonto (tastiere). L'appuntamento, come per tutte le serata della Sagra, è a ingresso libero.