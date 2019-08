Vuol salire in treno senza biglietto: nei guai un nigeriano

Non ha il biglietto per il viaggio Santhià-Biella e non vuole fornire i documenti al capotreno e all'agente di polizia in servizio. Il protagonista del fatto è A.G. nigeriano di 31 anni che ha collezionato una doppia denuncia all'arrivo alla stazione San Paolo. Alle 19,45 del 16 agosto a Santhià, pochi minuti prima della partenza l'uomo ha messo un piede sulla scaletta del treno, a quel punto l'operatore di Trenitalia lo ha fermato richiedendogli biglietto e documenti. Al suo rifiuto ha avvisato l'agente di polizia presente sul mezzo.

Il treno è così partito con parecchi minuti di ritardo. Arrivato alla stazione di Biella San Paolo, il nigeriano è stato accolto da una pattuglia della squadra volante. Solo a quel punto ha fornito regolarmente i documenti di riconoscimento ma questo non ha impedito la doppia denuncia per rifiuto di esibire le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio.