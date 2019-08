In fiamme un'auto alimentata a Gpl

Auto a fuoco, nella mattina di martedì, sulla provinciale 77 in Valsesia, tra Carega e Cellio. Una squadra del distaccamento di Varallo (del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli) è intervenuta per l'incendio di un'autovettura alimentata a Gpl. Gli occupanti, per fortuna, avevano già lasciato il veicolo e non ci sono feriti, ma il mezzo è andato completamente distrutto. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere l'incendio e di provvedere alla messa in sicurezza della strada, che era era stata chiusa al trattifoco della autorità del posto. Ora la viabilità è tornata regolare.