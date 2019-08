Degrado e giovani sfaccendati sul piazzale IperCoop. I cittadini chiedono sicurezza

“…Qui fuori c’è sempre più il degrado, sarebbe il caso di fare qualcosa per la situazione che c’è fuori dalla Coop”: è un cittadino di Borgosesia ad allertare il sindaco Paolo Tiramani sulla presenza ormai sempre più frequente e preoccupante di personaggi inquietanti davanti al grande supermercato cittadino, dove soprattutto nelle ore serali si riuniscono bande di giovani con atteggiamenti che intimoriscono i passanti.

«Purtroppo negli ultimi tempi ho ricevuto più di una segnalazione in merito alla presenza di ragazzotti con stereo, bottiglie in mano e aria arrogante nel parcheggio del supermercato davanti al Lingottino – spiega il primo cittadino, Paolo Tiramani – e, ad ogni messaggio, ho provveduto (in collaborazione con la consigliera alla sicurezza, Chiara Godio) ad inviare la Polizia Municipale per un controllo e per disincentivare questi ragazzi. Ma non si deve dimenticare che il piazzale è privato, non è del Comune, è quindi fondamentale che la Coop, che al momento non si è dimostrata particolarmente solerte nel ricercare una soluzione al problema, si attivi invece per risolvere la situazione quanto prima, nell’ottica di tutelare e rassicurare i cittadini».

Al sindaco fa eco la consigliera Chiara Godio: «Non è competenza del Comune agire per allontanare questi gruppi di giovani, ma anche personalmente ho avuto modo di appurare come la loro presenza, soprattutto nelle ore serali, sia ormai una situazione stabile, e come i loro atteggiamenti per nulla rassicuranti spaventino la gente. Fortunatamente finora non si sono verificati danni a cose o persone, ma certo non è accettabile che ci sia una zona della città dove i cittadini non si sentano liberi di passeggiare, o anche solo di transitare, senza timore. Ci muoveremo dunque, con il sindaco, per chiedere maggiore collaborazione al supermercato - conclude la consigliera alla Sicurezza – per risolvere quanto prima il problema: Borgosesia è una città tranquilla, con un’ottima qualità della vita, certo non permetteremo che gruppi di giovani ottusi possano mettere a disagio i borgosesiani».