E' stato necessario far intervenire l'elisoccorso per trasportare in ospedale un uomo, che, nella mattina di martedì, è caduto in un dirupo, a Boccioleto, in Valsesia.

L'uomo, che per fortuna è stato ricoverato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, era a spasso tra i boschi, quando ha messo un piede in fallo, ferendosi.

Dopo l'allarme e l'intervento del 118, il ferito è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore di Novara per le cure del caso.