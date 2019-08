Auto ribaltata dopo l'incidente

Intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli, intorno alle 13,30, sulla provinciale 13 nei pressi della rotonda con svincolo Villata /Biandrate per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Una si è ribaltata senza conseguenze particolari per il conducente che però è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

La squadra intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto la polizia stradale per viabilità e rilievi del caso.