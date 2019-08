Allarme per l'incendio di due vetture

Due autovetture, una delle quali alimentata a GPL, sono andate a fuoco, nella tarda mattinata di martedì, a Tronzano, in frazione Salomino. Intorno alle 12,15 circa, due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute dopo una richiesta di soccorso per un incendio di due autovetture ferme all'interno di un cortile in via Aosta a Tronzano. All'arrivo, le squadre di Livorno Ferraris e Santhià, hanno provveduto allo spegnimento delle vetture, completamente avvolte dalle fiamme e alla messa in sicurezza della zona. Presenti gli agenti della Polizia municipale di Tronzano e i Carabinieri di San.Germano per accettare le cause del rogo.