I paesaggi di Balliano in mostra a Livorno

Il pittore, nato nel 1957 a Vercelli, città dove vive tuttora, ha iniziato a dipingere sotto la guida di Francesco Leale entrando a far parte appena quattordicenne nel “Gruppo di via dei Mercati”, cenacolo di artisti molto attivo in città negli anni ’70. Frequenta poi le lezioni del professor Roncarolo al Liceo Artistico e debutta con la sua prima personale a Palazzo Centori nel 1978. Da allora ha collezionato innumerevoli mostre, premi e riconoscimenti in una lunga carriera di successi tra cui spicca nel 2013 l’acquisizione da parte del Museo Borgogna di Vercelli, la seconda pinacoteca per importanza in Piemonte dopo la Galleria Sabauda di Torino, nella sua collezione di autori contemporanei dell’opera “Riflessi di nebbia “(olio su tela cm. 100 x 120), ideale compendio della sua personalità artistica.