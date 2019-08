Scontro in città, un'auto prende fuoco

Incidente stradale all'alba di lunedì 26 agosto, intorno alle 5,30 a Novara in via Pernati all'angolo di corso Risorgimento. Due auto, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, si sono scontrate e, a causa dello schianto, una delle due vetture ha preso fuoco. L'incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco del Comando di Novara. I conducenti sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati all'ospedale per accertamenti.