Ucciso a coltellate fuori dalla discoteca

Un giovane é stato ucciso a coltellate questa notte nel novarese. Il fatto é accaduto a Borgoticino, in località Campagnola, fuori dalla discoteca Aeroplano. Ancora non chiare le circostanze e le modalità del delitto. Sembra che all'esterno del locale sia scoppiata una rissa e il ragazzo abbia avuto la peggio. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il giovane era già morto. Al momento l'identità della vittima non è stata resa nota.

I Carabinieri hanno però fermato un giovane di 23 anni, che potrebbe essere l'autore dell'aggressione.