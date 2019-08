Altra cabina distrutta dai vandali: vita dura per le installazioni artistiche

Dopo la cabina di via XX Settembre, completamente distrutta la scorsa primavera, nei giorni scorsi i vandali hanno preso di mira l'installazione di piazza Camana, a pochi metri dall'ingresso del parco. Parte del vetro della vecchia cabina telefonica, riconvertita a luogo d'arte, è stato spaccato e tutte le schegge sono ora sparse sul marciapiedi, il fondo è stato divelto e spaccato, parte delle decorazioni sono state danneggiate. Un vero peccato.

Purtroppo non hanno mai vita facile le installazioni artistiche posizionate sul territorio. Talvolta la semplice incuria, ma molto più spesso veri e propri atti vandalici, trasformano apprezzabili e originali sforzi per fare attività culturale, magari coinvolgendo più realtà del territorio, in cumuli di detriti da smaltire. Così è capitato molte volte con il Presepe Gigante di Alice Castello, così è capitato con gli arredi urbani creati per il parco dai ragazzi del Gruppo Partecipazione Giovani di Santhià, e così sta capitando con le cabine di Segnale Libero, uno dei più interessanti progetti culturali che Vercelli ha sviluppato nel reccente passato e che ha anche "esportato" in altri centri. Un vero peccato dover constatare l'accanimento gratuito contro le manifestazioni di cultura e arte nate per migliorare la città.