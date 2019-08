Trasferta di musicisti vercellesi per gli ‘aperitivi’ di Arona

Si potrebbe chiamare una vera e propria ‘trasferta musicale’ quella che cinque noti personaggi della musica odierna che ruotano attorno alla vita culturale vercellese andranno a compiuere domenica 1 settembre alle ore 18, 30 nell’ambito degli Apertivi musicali dell’AMA (Arona Music Academy) di piazza San nel pieno centro di Arona. Il doppio recital “Suoni e…” di Silvia Belfiore è infatti un appuntamento da non perdere: si tratta dell’anteprima mondiale della presentazione del cofanetto Suoni e… Federico Gozzelino integrale dell’opera pianistica (Verso l’Arte Edizioni, Roma) di cui la celebre musicista alessandrina – già molto nota a Vercelli per i concerti dedicati a nuovi autori - o allo stesso Gozzelino - offrirà una selezione dei 100 brani inclusi in un’autentica summa di arte pianista e musica contemporanea, grazie all’anziano compositore vercellese di stile neoromantico. Silvia Belfiore, delicata pianista di fama internazionale, interprete soprattutto di sonorità del Novecento (e in particolare di compositori africani) dà alla musica gozzeliniana un tocco magico nel risaltarne sia la ‘vercellesità’ sia le qualità espressive postmoderne, con forti richiami alle arti visive e letterarie, giacché molti pezzi sono dedicati a quadri, poesie, sculture, fiabe, eccetera. Al recital della Belfiore inoltre interverranno Gozzelino medesimo e gli autori dei saggi (nel libro accluso al cofanetto) Elisabetta Piras (insegnante al Liceo Musicale di Vercelli), Gian Nissola (consulente artistico per concerti jazz anche nostrani) e Guido Michelone (il maggior musicologo vercellese).