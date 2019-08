Nuovi presidi nelle scuole del vercellese

Mini rivoluzione, in numerose scuole del vercellese che, all'avvio dell'anno scolastico, troveranno un nuovo dirigente.

Nei giorni scorsi, il Miur e le sue articolazioni regionali hanno assegnato le nomine ai vincitori del concorso del 2017 e avallato trasferimenti e sostituzioni.

Iniziamo dai trasferimenti che, per il vercellese, riguardano: Paola Maria Ferraris lascia l'istituto comprensivo di Gattinara per andare a dirigere il comprensivo Italo Calvino di Galliate; Carlo Vallino lascia il comprensivo Don Evasio Ferraris di Cigliano per diventare preside dell'istituto professionale Francis Lombardi di Vercelli; Giovanni Marcianò lascia l'Istituto tecnico Agrario di piazza della Vittoria per assumere la direzione dell'Iti Quintino Sella di Biella.

Nei giorni scorsi, inoltre, il Miur, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, ha pubblicato le tabelle delle assegnazioni regionali relative ai vincitori del concorso del 2017. Dei 1.984 vincitori assegnati, 1.147 sono stati destinati alla prima Regione scelta, 262 alla seconda e 146 alla terza.

Ecco le assegnazioni relative al vercellese: Rita Baglieri dirigerà il comprensivo Don Evasio Ferraris di Cigliano; Massimiliano Biagi il Padre Baranzano di Serravalle Sesia; Mauro Faina il liceo scientifica Ferrari di Borgosesia; Cinzia Ferrara il comprensivo Galileo Ferraris di Vercelli; Maria Lina La China l'istituto comprensivo di Livorno Ferraris; Nunziatina Mangano il Sant'Ignazio di Santhià; Angela Alessandra Milella il comprensivo di Trino; Ilaria Ottino il comprensivo Rosa Stampa di Vercelli; Paola Ripamonti il comprensivo di Gattinara; Giuseppe Antonio Solazzo andrà a dirigere il comprensivo di Asigliano Vercellese; infine Paola Vicario il liceo D'Adda di Varallo.