"Grandinata, ecco cosa chiederemo alla Regione"

Burocrazia, tempistica e modalità di accesso agli aiuti. Chiedono concretezza i sindaci dei territori colpiti dalla grandinata di inizio luglio. Lunedì, in Provincia, incontreranno il presidente della Regione, Alberto Cirio, e i consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti, Alessandro Stecco e Angelo Dago.

"Abbiamo ricevuto in queste ore l'invito a partecipare lunedì 26 a un tavolo tecnico ospitato in Provincia di Vercelli con colleghi sindaci degli altri comuni colpiti - spiega, in un post rivolto ai suoi concittadini, il sindaco di Asigliano, Carolina Ferraris - . Sarà nostra premura rendicontare alla popolazione ciò che ne emergerà. Durante tale incontro intendiamo definire in modo chiaro: la modulistica (per non fare il lavoro due volte) circa il reperimento della documentazione da allegare alle richieste di contributo per danni ai tetti e alle auto; la volontà politica di aiuto concreto al territorio; i soggetti che potranno beneficiare del contributo; l'eventuale tempistica. Per il momento ringraziamo i membri della Regione per aver accolto la nostra richiesta".