Fuori strada con l'auto, conducente in ospedale

Auto fuori strada e conducente in ospedale. Incidente, domenica mattina . data odierna sulla SP594, nel comune di Quinto Vercellese (all'altezza del bivio per la Valsesia).

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine un'auto alimentata a GPL è finita fuori strada terminando la propria corsa in un campo. Sul posto, per i soccorsi, una. Per motivi ancora da accertare il veicolo perdeva il contro squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vercelli, le forze dell'ordine e i mezzi del 118.

La zona è stata messa in sicurezza dalla squadra Vigili del fuoco intervenuta, mentre il conducente è stato trasportato dal personale del 118 presso il nosocomio di Vercelli.