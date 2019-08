Stecco: "Come promesso, i nostri eletti sono vicini ai territori"

Riceviamo e pubblichiamo.

Personalmente ritengo che l'impegno del presidente Cirio per tutti i territori di tutte le Province Piemontesi sia particolarmente lodevole, e anche piuttosto raro e pertanto degno di nota, in quanto troppo spesso negli anni scorsi la Politica Regionale faceva fatica a uscire da Torino ed essere sul territorio.

Avevamo promesso in campagna elettorale il massimo impegno per Vercelli e tutta la nostra provincia, sono contento di poter constatare che a due mesi circa dall'insediamento, Vercelli ha già avuto visite importanti, tra le tante ricordo oltre naturalmente alla visita del presidente Cirio, quelle degli assessori della Lega alla Sanità Icardi e all'Agricoltura Protopapa, oltre agli assessori Chiorino, Gabusi e Rossi.

In Regione stiamo lavorando, spesso sottotraccia e senza spettacolarizzazione ma in modo serio ed efficace, assieme al consigliere Dago (Lega) e a Riva Vercellotti, con tutti gli esponenti della Giunta, davvero molto attenti alle tematiche e alle sollecitazioni del territorio.

Saremo sempre vicini ai Sindaci e alle Comunita' del nostro territorio sia nelle situazioni peggiori come l'evento calamitoso del 6 Luglio, sia per costruire e programmare