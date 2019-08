Le fiamme divorano il tetto di una casa

Incendio nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto a Pernate, frazione di Novara: il tetto di una abitazione in via Collodi, a Pernate, è andato a fuoco.

Per domare le alte fiamme sono arrivate un’autopompa e un’autobotte del comando dei Vigili del fuoco di Novara. La squadra di Vigili ha mettere in salvo gli abitanti della casa prima di circoscrivere ed estinguere il fuoco. L’intervento è proseguito per qualche ora per la messa in sicurezza della struttura.