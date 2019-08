Riparte il campionato di Pro e Gozzano, tornano i divieti

Riparte il campionato di calcio e tornano anche i divieti e le limitazioni previste a scopo di sicurezza dalla Prefettura in occasione delle partite interne di Pro Vercelli e Gozzano.

Nelle due ore precedenti e nell'ora successiva a tutti gli incontri di calcio valevoli per il campionato di serie C e per le incontri amichevoli di Pro Vercelli e Gozzano, all’interno dello stadio Piola sono vietate l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto e il consumo di bevande alcoliche con gradazione volumetrica superiore a 0,5%. Lo divieto, escluso quello per il consumo, vale per le bevande non alcoliche contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica e involucri di cartone o tetrapack. La vendita di bevande non alcoliche sarà pertanto consentita, esclusivamente, in bicchieri di carta o plastica leggera.

I divieti relativi alle bevande alcoliche, compreso il consumo, e norme relative allle modalità di mescita delle bevande non alcoliche valgono anche anche nelle aree immediatamente adiacenti lo stadio, per i locali pubblici, gli ambulanti, i circoli privati, i punti vendita della grande distribuzione, i mercati, ubicati nell’area urbana ricompresa nel perimetro costituito dalle seguenti strade: piazza Solferino, viale Rimembranza, via Benadir, via Derna, piazza Cesare Battisti, via Giovine Italia, Largo d’Azzo, via XX Settembre, corso De Gregori.

Dai divieti sono esentati gli esercizi di ristorazione per quanto concerne la somministrazione di bevande effettuata al tavolo, che dovrà essere comunque moderata ove riguardi soggetti interessati alla manifestazione.

E' inoltre vietato, nelle fasce orarie d’interesse, a tutti i soggetti interessati alla manifestazione, di consumare e di detenere, a qualsiasi titolo, i prodotti di cui ai punti precedenti.