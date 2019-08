Alessandro Barbero racconta Arduino, re che uccise il vescovo di Vercelli

La lotta tra re Arduino e il vescovo Pietro di Vercelli e, più in generale, le gesta del leggendario sovrano canavesano, uno dei protagonisti della storia tra il X e l'XI secolo, sono i temi della puntata di "Passato e Presente" che viene trasmessa domenica 25 agosto alle 20,30 su Rai Storia. A tratteggiare questa popolarissima figura di sovrano in lotta contro il potere dei vescovi, sarà il professor Alessandro Barbero dialogando con il giornalista Paolo Mieli. Arduino sconfisse e uccise il vescovo Pietro, di Vercelli (dopo aver marciato sulla città e incendiato il duomo), riuscendo a farsi incoronare Re d’Italia e a rimanere al potere per un decennio, regalando al vicino Canavese uno dei suoi periodi di massimo splendore. Costretto poi a deporre le insegne regali, terminò la propria esistenza nel monastero di Fruttuaria vicino Torino.