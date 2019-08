Ucraino arrestato sul Santhià - Biella: era ricercato

La polizia, ieri mattina alle 9, ha arrestato L.K di 29 anni ucraino residente a Genova, gravato da un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. L'uomo è sceso dal treno, in arrivo alla stazione ferroviaria di Biella San Paolo da Santhià, in compagnia di M.S. coetaneo di origine georgiana, anch'esso gravato da reati specifici uguali all'amico. Riconosciuti e identificati per L.K. sono scattate le manette mentre ad M.S. è stato notificato un foglio di via dal questore di Biella.