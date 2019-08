Masi, un gradito ritorno

Un gradito ritorno. Alberto Masi, ex centrale della Pro Vercelli (in coppia con Ranellucci), 27 anni a settembre, è stato infatti tesserato dalla società di via Massaua. Probabile, a questo punto, la partenza di Milesi, destinazione Piacenza.

La carriera di Masi.

2011-2012, Pro Vercelli, serie C1, 24 presenze 1 rete.

2012-2013, Pro Vercelli serie B, 14 presenze 1 rete.

Gennaio 2013, Ternana serie B, 10 presenze.

2013-2014, Ternana serie B. 24 presenze 4 reti.

2014-2015, Ternana serie B, 10 presenze.

2015-2016, Ternana serie B, 13 presenze 1 rete.

2016-2017, Ternana serie B, 15 presenze.

2017-2018, Spezia serie B, 5 presenze 1 rete.

2018-2019, Pisa serie C, 18 presenze.

Ricordiamo che Masi nell'estate 2012 sembrava lanciato nelle alte sfere del calcio italiano. Fece infatti la preparazione con la Juventus. Tornerà alla Pro e verrà poi girato alla Ternana, società nella quale ha militato per 5 anni collezionando 70 presenze e realizzando 5 reti.

È un acquisto importante: l'abilità di Masi è infatti nel gioco aereo, punto debole, fino al suo acquisto, di questa Pro.