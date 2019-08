"Fondi comunali per ristrutturare le case popolari"

Anticipare all'Atc i soldi per effettuare le ristrutturazioni più urgenti in una serie di alloggi comunali gestiti dall'Agenzia per la casa, in modo tale da rispondere in tempi brevi alla difficile situazione di chi si trova in lista d'attesa per una casa popolare.

E' quanto propongono, con una mozione presentata al sindaco e all'assessore, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Martina Miazzone e Stefano Pasquino.

“Chiediamo – si legge nel documento – che il Comune preveda nel prossimo bilancio risorse economiche da utilizzare per la sistemazione di alcuni alloggi popolari. Fondi che, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con Atc nel quale vengano definite le modalità dei suddetti interventi, possano essere utilizzati per i lavori necessari all'adeguamento delle case stesse. Le somme stanziate dal Comune verranno poi restituite attraverso i canoni di affitto senza aggravio di costi”.