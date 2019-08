Tre arresti in quattro giorni

Terzo arresto in quattro giorni per Y.E.K. di 23 anni nativo del Marocco e residente a Occhieppo Inferiore. Il giovane era stato arrestato lunedì sera come uno degli autori della rissa ai giardini Zumaglini, rimediando una prima condanna ai domiciliari. Evaso, il giorno dopo è stato riarrestato. Nuovo processo e nuova condanna, sempre ai domiciliari. Questa notte, intorno all'1,30, per lui sono scattate nuovamente le manette ai polsi a seguito di una lite con un altro giovane di 22 anni, in via Cavour nelle vicinanze dell'ufficio postale, sempre nel paese della Valle Elvo.

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il tutto sia scaturito per un litigio nato sulle pagine social. I due si sarebbero poi dati appuntamento in via Cavour per chiarimenti. A quel punto sono venuti alle mani e il 22enne ha rimediato una ferita alla testa guaribile in 7 giorni di prognosi. I carabinieri intervenuti hanno portato i due facinorosi in caserma facendo intervenire l'ambulanza del 118. Anche lo stesso Y.E.K. si sarebbe sentito male. Per lui ora nuovo processo per direttissima.