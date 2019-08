Banche fallite: al vie le richieste di indennizzo per i risparmiatori "truffati"

Dal 22 agosto per 180 giorni potranno essere inoltrate le richieste di indennizzo da parte dei risparmiatori convolti nel fallimento delle banche.

Una notizia che interessa anche i cittadini delle province di Vercelli, Biella, Vco, Novara e Alessandria che hanno investito in obbligazioni subordinate e azioni di Veneto Banca (ex Banca Popolare di Intra).

"Grazie al lavoro istituzionale dei portavoce nazionali e all'opera di informazione e sensibilizzazione sul territorio dei portavoce locali e degli attivisti, uno dei capitoli più tristi della storia del risparmio italiano è sulla via della conclusione - si legge in una nota firmata dagli esponenti del Movimento 5 Stelle Davide Crippa, Lucia Azzolina, Tiziana Beghin, Giorgio Bertola, Sean Sacco, Monica Corsini, Milena Ragazzini, Roberto Campana, Paola Vigotti, Cristina Macarro, Mario Iacopino, Andrea Fornara, Claudio Colli, Giovanni Rinaldi e Michelangelo Catricalà -. Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle agisce a favore delle famiglie, del tessuto sociale ed economico dei territori portando risposte concrete dove la vecchia politica non ha saputo o voluto agire".

Attraverso il sito https://<wbr></wbr>fondoindennizzorisparmiatori.<wbr></wbr>consap.it è possibile "registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente entro 6 mesi da oggi".

"Un'altra promessa del MoVimento 5 Stelle in favore dei cittadini è stata mantenuta", è la conclusione dei 5 Stelle.