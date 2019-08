Ragazzino in bicicletta investito in Largo D'Azzo

Un ragazzino è rimasto ferito, nel pomeriggio di venerdì, in un incidente avvenuto intorno alle 18 alla rotonda di Largo D'Azzo. Secondo le prime informazioni, il ferito stava percorrendo in bicicletta la rotonda quando è stato investito da un'auto.

Il conducente non si è fermato a soccorrere il ciclista, portato in ospedale dai mezzi di soccorso. Al momento non sono note le sue condizioni.

Nella zona, purtroppo, gli incidenti, soprattutto con scooter e biciclette, non sono rari.

Sulla vicenda sta indagando la Polizia locale intervenuta per i rilievi.