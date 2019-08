Terapia dell'arte per i pazienti di Psichiatria

Uno spazio in cui poter esprimere la propria creatività con i colori, spezzando la noia e liberando le proprie emotività. All’interno del reparto di psichiatria dell’Ospedale “S. Andrea” di Vercelli da giugno è attivo tutti i giovedì, dalle 14 alle 16:30, un laboratorio di arteterapia rivolto ai pazienti ricoverati. Un laboratorio pensato come uno spazio di libertà a cui può accedere chi lo desidera e che al tempo stesso diviene un luogo in cui medici e infermieri hanno comunque modo di ascoltare i pazienti cogliendone le emotività. Emotività che spesso trovano forma in uno schizzo fatto a matita o in un arcobaleno di colori tinteggiato con la tempera. A condurre questo laboratorio è Silvia Castaldi, educatrice professionale del centro diurno di Borgosesia, esperta in arteterapia. “Questa disciplina all’interno dei centri diurni – spiega la responsabile dell’SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) Silvia Ferraris – è già da tempo consolidata e consente agli ospiti di svilupparla con una certa continuità. La volontà di introdurre questa attività all’interno del reparto nasce dalla consapevolezza che anche nella gestione del paziente più acuto, tale forma espressiva – per quanto praticabile per un tempo inferiore - possa comunque contribuire a favorire una espressione delle proprie emozioni che così non sono più represse e ciò può generare un beneficio per i nostri pazienti”.