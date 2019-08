"Bando Covevar: un passo decisivo per il futuro di Asm e dei suoi lavoratori"

In una delle prime interrogazioni presentate all'attuale amministrazione comunale, i consigieri di Roberto Scheda, Paolo Campominosi e Andrea Conte delle liste Voltiamo Pagina e Uniti si Vince, avevano chiesto al sindaco notizie sulla partecipazione di Asm alla gara d'appalto per il servizio di raccolta rifiuti del Covevar, il consorzio che riunisce tutti i Comuni del Vercellese e che - a eccezione di Vercelli e Borgosesia che avevano mantenuto il servizio in capo alle ex municipalizzate - appaltano in blocco la gestione del servizio.

Un bando importante, sia dal punto di vista economico, che da punto di vista occupazionale.

"Ci ha sorpreso e anche, con il doveroso rispetto istituzionale, un po’ divertito

la risposta data dal sindaco Andrea Corsaro alla nostra interrogazione del 27

giugno - commentano i tre firmatari in una nota stampa -. Cosa volevamo appurare con la nostra iniziativa? Ci premeva conoscere cosa il Comune (socio al 40 per cento di Asm spa, un tempo Atena spa) sapesse del futuro della Società, in

relazione ad una scadenza importante: Asm spa parteciperà al bando del

Covevar, per l’appalto dei servizi di gestione dei rifiuti nella provincia di

Vercelli? Non è infatti irrilevante per il futuro di Asm, quindi dei lavoratori che vi sono

occupati, non meno che per la valutazione della partecipazione societaria

municipale, che l’Azienda partecipi al bando, o se invece si prepari a lasciare

il passo a qualche altra controllata del gruppo Iren spa. Domanda quindi, la nostra, non solo lecita, ma appena doverosa. Quale non è stata la nostra sorpresa – perciò – nel ricevere la risposta del sindaco, dalla quale veniamo a sapere che il primo cittadino ha interpellato non già i vertici di Atena, non già i rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione, ma… il Covevar. Cioè, per sapere se un’Aazienda che è in buona parte a capitale comunale intenda o no partecipare ad una gara d’appalto, non si chiede ai dirigenti dell’azienda, ma bensì alla atazione appaltante. Preferiamo pensare che questo svarione sia conseguenza del caldo torrido di questa estate. E, naturalmente, ci riproponiamo di proseguire la nostra ricerca".