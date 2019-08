Noleggiare un jet privato per ottimizzare il tempo di volo

Le ragioni che ogni giorno spingono migliaia di persone a ricorrere ad un volo su jet privato sono le più diverse. Di sicuro, una delle più ricorrenti è la necessità di guadagnare tempo e quindi di riuscire a muoversi da un qualsiasi punto del pianeta all’altro risparmiando il maggior numero possibile di minuti. “Il tempo è denaro”, ce lo sentiamo ripetere da sempre, e non a caso i business jet spesso in gergo vengono chiamati “macchine del tempo”, proprio per la loro capacità più unica che rara di abbreviare i viaggi, creando di fatto tempo extra per tutti coloro che li utilizzano: tempo che ovviamente può essere dedicato tanto al lavoro quanto allo svago. Insomma, poco importa che si tratti di uno spostamento aziendale o di un viaggio all’insegna del relax, ciò che conta è massimizzare il proprio tempo, magari andando addirittura ad accelerare fasi intermedie del volo quali il check-in, i controllo di sicurezza, il ritiro bagagli e lo sdoganamento.



FAST PRIVATE JET GESTISCE IL TUO VOLO A 360°



Tutti coloro che sono interessati ad un noleggio aereo privato possono rivolgersi a Fast Private Jet, una realtà che mira ad offrire la migliore qualità di servizio possibile prima, durante e dopo ogni singola esperienza di volo. Il team di Fast Private Jet offre un servizio di brokeraggio che permette al cliente di entrare in contatto con diversi operatori di jet privati, mettendoci così nella condizione di avere sempre e comunque il miglior servizio disponibile sul mercato ad un prezzo altamente competitivo. Insomma, con Fast Private Jet affiderete la vostra esperienza di viaggio a dei veri professionisti del settore business aviation, che hanno trasformato la passione per la logistica dell’aviazione in un lavoro da ormai oltre 15 anni: un team internazionale composto da diversi agenti particolarmente esperti in specifiche aree geografiche di attività di questo mercato, che operano in tutto il mondo e lavorano distribuiti in uffici di rappresentanza sia in Europa che in Medio Oriente.



COME VOLARE CON FAST PRIVATE JET



Per noleggiare un volo privato con Fast Private Jet basta effettuare una richiesta tramite il portale fastprivatejet.com. Una volta ricevuta la disponibilità dagli operatori in merito a velivoli ed equipaggio disponibili, il cliente viene ricontattato e gli viene fornita una quotazione incredibilmente ricca che comprende ben 3 diversi tipi di jet privato: ciascuno di essi viene presentato al dettaglio, con informazioni che vanno dall’anno di fabbricazione al numero di passeggeri che possono essere ospitati, passando per lo stato degli interni. Ovviamente la quotazione è allegata a un preventivo che va considerato sempre e comunque inclusivo di tutte le tasse e le imposte previste. Un ulteriore aspetto particolarmente importante è quello relativo ai pagamenti, che vengono processati con un rispetto totale per la privacy del cliente: per il team di Fast Private Jet la discrezione è un valore fondamentale e ogni singola richiesta viene trattata con attenzione e rispetto assoluti.



ALCUNE STELLE DELLA FLOTTA DI FAST PRIVATE JET



Non ci resta che dare uno sguardo ad alcuni dei fiori all’occhiello della flotta di Fast Private Jet, che viene organizzata in ben 7 diverse categorie di velivolo. Si comincia con gli entry level jet ed i light jet, ovvero le categorie più piccole, che possono ospitare da 4 ad 8 passeggeri, per passare poi ai midside jet e ai super midsize jet: due categorie particolarmente popolari perché consentono di avere delle cabine larghe in cui addirittura alzarsi in piedi ad un prezzo estremamente competitivo. Infine gli heavy jet, consigliati per gruppi di passeggeri fino a 13 persone, gli ultra long range, che possono volare senza sosta fino a 14 ore e i VIP airliner, ovvero i jet sia con il miglior raggio d’azione che con il miglior comfort a bordo.